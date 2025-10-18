Este sábado 18 de octubre, las andas del Señor de los Milagros salieron nuevamente a las calles de Lima en su segundo recorrido procesional, partiendo desde la histórica Iglesia de las Nazarenas. Miles de fieles se congregaron para acompañar al Cristo de Pachacamilla, en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del mundo.

El Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo Zapata, detalló los trayectos que seguirá la sagrada imagen durante sus distintas salidas en el mes morado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El Cristo Moreno continúa su peregrinación por Lima rumbo a la Iglesia del Carmen. (Foto: Andina)

Durante esta segunda procesión, el anda recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para luego dirigirse al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. El recorrido proseguirá por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde el anda permanecerá hasta el día siguiente.

Miles de fieles acompañan al Cristo de Pachacamilla en su segunda procesión por el Centro de Lima. (Foto: Andina)

Tercer y cuarto recorrido

El domingo 19 de octubre, el Señor de los Milagros partirá desde la Iglesia del Carmen para visitar los hospitales Dos de Mayo y Almenara, además de recorrer las calles de La Victoria, incluyendo los jirones Puno, Antonio Bazo y Tarata.

El martes 28 de octubre, el Cristo Moreno volverá a salir desde el Santuario de Las Nazarenas para visitar el Hospital Arzobispo Loayza, la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y recorrer importantes avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, antes de regresar al templo.

Finalmente, el sábado 1 de noviembre realizará su última salida procesional, recorriendo la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, culminando su peregrinación en el Convento de Las Nazarenas.

Visita histórica al Callao

Por segunda vez en su historia, el Señor de los Milagros visitará el Callao el domingo 26 de octubre, trasladado en el tradicional Nazareno Móvil. La procesión chalaca incluirá la avenida Guardia Chalaca, la avenida Sáenz Peña y la avenida Pacífico, donde se celebrará una Santa Misa antes de retornar a Lima.

Actividades en el Santuario

Durante todo octubre, el Santuario de Las Nazarenas celebrará misas diarias en diversos horarios —desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.—, con atención al público desde las 5:45 a. m. hasta las 10:00 p. m. Además, las Meditaciones Nocturnas del Mes Morado regresan este año, transmitiéndose cada noche a las 10:00 p. m. por las redes sociales del Arzobispado de Lima.