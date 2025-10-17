La pobreza es una barrera que limita las oportunidades educativas y laborales de miles de jóvenes. En ese contexto, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), a través de intervenciones clave, reporta que 2 de cada 3 beneficiarios (66.5 %) que culminaron sus estudios superiores con Beca 18 ya no se encuentren en situación de pobreza.

Así lo evidencia el estudio “Cambios en la situación socioeconómica de los hogares de los beneficiarios de Beca 18 modalidad Ordinaria, convocatoria 2014”, que muestra que una década después de adjudicarse la beca (a setiembre de 2024), los jóvenes ganadores de dicha convocatoria lograron superar esta condición.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Pronabec dio a conocer esta información y manifestó la importancia de que los jóvenes a accedan a una educación superior de calidad y sean apoyados en su inserción en empleos que contribuyan al bienestar económico de sus hogares.

Cabe precisar que la modalidad Ordinaria de Beca 18 tiene como requisito básico tener clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, con el fin de contribuir a cerrar las brechas educativas de la población que, en otras circunstancias, no podría asumir los costos para estudiar una carrera profesional.

Según género, las mejoras en la clasificación socioeconómica fueron más marcadas entre los varones (70.6% lograron salir de la pobreza) en comparación con las mujeres (62.7%). Asimismo, quienes estudiaron carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) presentaron mayor proporción que lograron salir de la pobreza (68.0 %), frente a los que siguieron carreras de otras áreas (63.6 %).

Aporte de las becas en la reducción de la pobreza

El estudio del Pronabec también evidenció que los efectos positivos del programa no se limitan solo al egreso, sino que se manifiestan también a lo largo de la trayectoria educativa de los becarios, gracias a las subvenciones otorgadas, las cuales contribuyen a mejorar la situación socioeconómica de sus hogares. Por ejemplo, el porcentaje de pobreza entre los becarios continuadores de la convocatoria 2020 disminuyó de 88.7 % en 2021 a 47.8 % en 2024.

Además, los resultados sugieren que, a mayor cantidad de años de experiencia laboral, menor es la proporción de pobreza entre los beneficiarios de Beca 18. Esto se explicaría por el hecho de que alcanzar un grado académico o título profesional, junto con la experiencia laboral acumulada tras el egreso, habría contribuido a mejorar la condición socioeconómica de los hogares de los beneficiarios.

Estos resultados demuestran que Beca 18 genera efectos transformadores en la vida de sus beneficiarios y también de sus familias. A su vez, el Pronabec reconoce que lograr una reducción sostenida de la pobreza requiere un abordaje integral desde varios frentes; por ello, viene fortaleciendo sus servicios para potenciar el perfil académico y la empleabilidad de sus beneficiarios, articulando esfuerzos con entidades aliadas para alcanzar estos objetivos.

Para más información sobre las becas y créditos educativos, revisar la página web https://www.pronabec.gob.pe/concursos-becas-creditos/, escribir a las redes sociales del Pronabec o al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.