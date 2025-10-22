El anda del Señor de los Milagros retornará a la Provincia Constitucional del Callao luego de 22 años, el próximo domingo 26 de octubre, en pleno estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí durante 30 días para hacer frente a la ola de criminalidad que azota al país.

Frente a esto, los fieles y devotos se preguntan ¿habrá procesión en el Callao? Según el Decreto Supremo 124-2025-PCM, toda actividad pública de carácter religioso o cultural deberá contar con la evaluación y autorización de las autoridades competentes, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo al artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM”, señala.

En ese sentido, durante entrevista con TV Perú, el primer ministro, Ernesto Álvarez, recalcó que “a partir de tres mil asistentes son espectáculos masivos; por lo tanto, esos espectáculos deportivos y no deportivos deben pedir autorización. En cambio, los que tienen menos de esa cantidad de asistentes no tienen que pedir autorización previa”.

El líder de la PCM precisó que esta medida está sujeto a una norma de Defensa Civil.

Añadió que la Policía Nacional del Perú (PNP) y servicios de inteligencia están al tanto de estos eventos. “En principio el Gobierno no va a tener restricción alguna, más allá de la debida autorización”.