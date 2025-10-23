El jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, anunció este miércoles la adquisición de drones, vehículos multipropósito, camionetas, motocicletas y chalecos antibalas para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional.

“Se ha previsto la adquisición de equipo estratégico, la incorporación de un sistema de reconocimiento provisto de drones, vehículos multipropósitos, camionetas, motocicletas, chalecos, entre otros. A través de tales adquisiciones se busca potenciar el despliegue de los efectivos policiales dotándolos del equipamiento necesario para las intervenciones contra el crimen organizado, lucha contra la inseguridad ciudadana y proteger la vida de nuestros policías", precisó.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Álvarez agregó que se priorizará la lucha contra la corrupción dentro de la institución policial y que se garantizará el respeto a la línea de carrera. “(Seremos) drásticos en la investigación y sanción de todos los elementos que manchan el honor de la institución policial”, enfatizó.

Asimismo, anunció la incorporación de 6,558 nuevos efectivos a las labores de patrullaje mediante el sistema de compra de francos y vacaciones. También informó que para el 2026 se contará con 250 agentes especializados en inteligencia operativa, capaces de anticiparse y desarticular redes criminales.

El primer ministro adelantó, además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones brindará acceso a equipos de geolocalización para la PNP, con el fin de ubicar equipos móviles usados con fines delictivos.

“A través de una norma, se obligará a los operadores telefónicos principales a contar con plataformas tecnológicas que coadyuven al bloqueo de llamadas y mensajes sospechosos que presenten características ilícitas, como el enmascaramiento, la corta duración y el alto tráfico, entre otros”, explicó.

Lucha contra la extorsión

Álvarez anunció que el Gobierno reforzará la estrategia contra la extorsión mediante una labor conjunta de inteligencia. Para ello, se activará el Comité de Coordinación Operativa Unificada, liderado por el comandante general de la PNP, junto con comités de fiscalización y comunicación bajo la dirección del MTC y la PCM, respectivamente.

Además, adelantó que la División de Secuestros y Extorsión de la Dirincri incorporará 100 nuevos agentes especializados, además de una nueva unidad dedicada exclusivamente a combatir este delito.

También anunció la creación de un botón de pánico antiextorsión para alertas inmediatas y un “banco de voces” para identificar a extorsionadores. Asimismo, se congelarán las cuentas usadas por las redes criminales.