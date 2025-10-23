La Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Olimpo”, implicados en el ataque a balazos contra un bus de la empresa Translicsa en San Martín de Porres. Ambos fueron intervenidos cuando merodeaban el paradero inicial.

Según informó el noticiero 24 Horas, los detenidos fueron identificados como Eloy Saavedra Sarango y Luis Quiroz Escalona. Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola Glock sin número de serie y dos celulares con mensajes que revelarían la planificación del atentado.

El ataque ocurrió cuando la unidad cubría la ruta San Martín de Porres–La Victoria. Uno de los proyectiles pasó a centímetros del conductor, quien relató que salvó su vida “de milagro”. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al escuchar los disparos.

“Si no avanzaba veinte centímetros más, la bala me llegaba a mí”, expresó el chofer.

De acuerdo con el general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, los intervenidos realizaban “reglaje” en la zona al momento de su captura.

En referencia a los mensajes hallados en los celulares incautados, el oficial señaló: “Estos criminales incluso comentaban sobre el estado de emergencia y, pese a conocer las consecuencias, ejecutaron su plan”.

Las investigaciones continúan en el Depincri de Los Olivos, donde se realizan pericias balísticas para confirmar su participación.

Cabe recordar que Translicsa ya había sido víctima de ataques similares en abril y septiembre, presuntamente vinculados al cobro de cupos. Conductores de la empresa aseguran recibir amenazas y pagos extorsivos de entre 10 y 20 soles por día.

Extorsiones en Lima

Un último informe de este Diario revela que, de 180 mil detenciones a setiembre de este año, menos del 2% es por extorsión, sicariato y banda criminal.

Además, cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), fuente oficial sobre personas detenidas y sentenciadas en el país, de enero a setiembre del 2025, se han registrado 186.487 detenciones en flagrancia a nivel nacional.