El Ejecutivo precisó que estas acciones buscan consolidar el sentido de unidad nacional
Redacción EC
El Gobierno del actual presidente José Jerí oficializó el decreto supremo que refuerza las medidas implementadas al vigente durante 30 días para combatir la criminalidad.

En este decreto, que cambia el Decreto Supremo N.° 124, instituye que esta medida cumple lo dispuesto por la Ley N° 32251, normal que regula el uso de los símbolos patrios y los emblemas nacionales.

Carlos Salas Abusada
La bandera del Perú es uno de los símbolos patrios. (Foto: USI)
La bandera del Perú es uno de los símbolos patrios. (Foto: USI)

El documento precisa que en las instituciones del Estado, todos los lunes a las 8 de la mañana, deberán izar la bandera y cantar el Himno Nacional, siempre bajo la dirección de su máxima autoridad.

También se dictamina que las municipalidades deberán realizar estas ceremonias los domingos en las plazas principales de cada distrito, con la participación del alcalde.

¿Por qué se debe cantar el himno e izar la bandera?

El Ejecutivo precisó que estas acciones buscan consolidar el sentido de unidad nacional y el respeto a los símbolos patrióticos durante el periodo de excepción.

Al respecto, hoy lunes, el jefe de Estado lideró una ceremonia de izamiento de bandera en una centro educativo del distrito de Comas.

“Es importante inculcar desde el colegio la identidad nacional y símbolos patrios. Mucho sectores dicen que con esto no se cambien el presente, tal vez no, pero son acciones importantes para las generaciones que vienen. Nadie defiende algo que no quiere”, remarcó.

Dos personas en una sola moto

Entre otras de las disposciones del estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días para luchar contra la criminalidad, ya entró en vigencia la norma que prohíbe a dos personas circular en una misma motocicleta.

