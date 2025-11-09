Más de 20 policías en actividad integraban la organización criminal conocida como “Los Piratas”, dedicada a asaltos, sicariato, extorsión, robo de droga y protección al narcotráfico. Según un reportaje de Cuarto Poder, los agentes no solo encubrían delitos, sino que también los planificaban y ejecutaban, llegando incluso a ordenar asesinatos.

Los crímenes atribuidos a la red ocurrieron principalmente en Lima y Tarapoto, donde se han documentado casos en los que los efectivos participaron directamente en robos y homicidios.

Entre ellos figuran los asesinatos del cambista Hernán Laynes y del empresario Jorge D’Ambrosio, ambos ejecutados bajo la coordinación de los policías implicados.

De acuerdo con la investigación, audios obtenidos por la Policía revelan que agentes como Carlos Miguel Gamarra Pérez y Jaime García Córdova, del Escuadrón Verde, coordinaban los asaltos junto a delincuentes como “Chato Silver”.

En esas conversaciones se discutían montos, logística y el uso de uniformes para simular operativos legales. En algunos casos, los robos superaban los 140 mil dólares.

Un megaoperativo permitió capturar a 20 de los efectivos involucrados, mientras que otros cuatro ya se encontraban presos por delitos vinculados. Por ello, se allanaron seis pabellones del penal de Tarapoto, donde se hallaron evidencias de coordinación.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina confirmó que se trata del primer caso en el que se descubre una organización criminal estructurada y dirigida por policías en servicio activo.

Los deudos expresaron su temor e indignación al conocer que agentes en servicio habrían participado en los crímenes.

La Fiscalía continúa recibiendo declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces para esclarecer la estructura y el funcionamiento de la red delictiva.