Peculiar castigo. En Piura, ronderos de la comunidad de Hualcuy, en Ayabaca, azotaron al alcalde provincial Darwuin Quinde, durante una asamblea comunal debido a que presuntamente de mala conducta y de no cumplió con promesas y requerimientos de los pobladores.

Imágenes de América Noticias muestran cuando los comuneros piden explicaciones al burgomaestre, sin embargo, al no tener respuesta alguna decidieron aplicar este tradicional castigo.

Dos hombres, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, azotaron 12 veces a Quinde frente a los asistentes, mientras le exigían mayor atención a las necesidades de la zona.

El matinal precisó que el burgomaestre responsabilizó a sus trabajadores de sus supuestos errores, sin embargo, esto no detuvo a los comuneros.

“Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores fueron de otras personas que contraté y que no cumplieron”, declaró frente a los ronderos.

“A ver señor alcalde, usted tiene que ser consciente de la disciplina a la que se va a someter”, dijo uno de sus sancionadores.

En tanto, la Municipalidad Provincial de Ayabaca indicó en un comunicado su rechazo a estos hechos y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de lo ocurrido.

¿Qué son las rondas campesinas?

Las rondas campesinas son organizaciones sociales de pobladores rurales, sobre todo en provincia, que buscan contribuir a la seguridad, la paz social y la justicia en sus comunidades, especialmente en áreas donde el Estado tiene dificultades para hacerlo. Estas muchas veces nacen como una respuesta a la necesidad de resolver conflictos y protegerse de la delincuencia y la violencia, operando de manera autónoma y democrática.