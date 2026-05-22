Temblor en Perú vía IGP | Consulta los reportes del IGP sobre sismos ocurridos en el Perú. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0297

Fecha y Hora Local: 21/05/2026,22:12:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 40 km

Latitud: -11.11

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/mrF1oeSfRX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 22, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0296

Fecha y Hora Local: 21/05/2026,12:55:18

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43 km

Latitud: -15.99

Longitud: -73.90

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 38 km al NO de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/lMpWgFXmPb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 21, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0295

Fecha y Hora Local: 20/05/2026,21:30:24

Magnitud: 3.6

Profundidad: 37 km

Latitud: -16.57

Longitud: -71.68

Intensidad: II-III Arequipa

Referencia: 25 km al SO de Arequipa, Arequipa - Arequipahttps://t.co/Fj40oQ7yjL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 21, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0293

Fecha y Hora Local: 20/05/2026,07:14:12

Magnitud: 3.6

Profundidad: 60 km

Latitud: -14.24

Longitud: -75.74

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/CyVOkPF3tc — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 20, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0291

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,17:18:30

Magnitud: 4.1

Profundidad: 62 km

Latitud: -14.32

Longitud: -75.72

Intensidad: III Ica

Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/ycmI9Jzx0p — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81 km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/rEFyVYLCu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0289

Fecha y Hora Local: 18/05/2026,20:57:56

Magnitud: 4.1

Profundidad: 42 km

Latitud: -2.97

Longitud: -78.08

Referencia: 182 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/EyZDFK5IbD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0288

Fecha y Hora Local: 17/05/2026,18:57:24

Magnitud: 3.5

Profundidad: 18 km

Latitud: -11.67

Longitud: -76.27

Intensidad: II-III San Mateo

Referencia: 10 km al N de San Mateo, Huarochirí - Limahttps://t.co/urZAoINl5k — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 18, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0287

Fecha y Hora Local: 17/05/2026,15:04:42

Magnitud: 3.6

Profundidad: 32 km

Latitud: -5.03

Longitud: -80.64

Intensidad: III Sullana

Referencia: 15 km al S de Sullana, Sullana - Piurahttps://t.co/dtXauHNNkl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 17, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0286

Fecha y Hora Local: 17/05/2026,04:04:44

Magnitud: 3.5

Profundidad: 57 km

Latitud: -12.59

Longitud: -76.81

Intensidad: III Chilca

Referencia: 11 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/3nBRWQr9Ao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 17, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0285

Fecha y Hora Local: 16/05/2026,10:16:57

Magnitud: 3.6

Profundidad: 67 km

Latitud: -16.55

Longitud: -72.64

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 11 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/HVTTlfpBCv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 16, 2026

¿Cuándo será el próximo Simulacro Nacional Multipeligro?

Tras el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el 19 de mayo en Ica, Indeci programó un simulacro nacional multipeligro programado para el 29 de mayo a las 10 a.m. El principal objetivo es fomentar una cultura de prevención frente a desastres naturales como sismos, tsunamis e inundaciones.

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.