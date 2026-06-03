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Incautan productos de alta gama. Foto: SUNAT
Incautan productos de alta gama. Foto: SUNAT
Por Abby Ardiles

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha informado que recientemente identificó una nueva modalidad de fraude aduanero conocida como “paquetería fantasma”. Según la entidad, organizaciones importan mercancías con fines comerciales utilizando datos personales de ciudadanos que desconocen completamente estas operaciones.

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