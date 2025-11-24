El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que garantizará la atención integral del tramo afectado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. A través de Provías Nacional, la entidad confirmó que la infraestructura dañada será reconstruida y que se aplicarán medidas adicionales para asegurar la integridad de los ciudadanos y mantener la fluidez del tránsito vehicular.

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, anunció que ya se otorgó la buena pro para contratar a la empresa responsable de rehabilitar los 560 metros comprometidos. “Ya tenemos la buena pro consentida, con lo cual estaremos iniciando los trabajos de movimiento de tierras que nos permitan contar, en el más breve plazo, con una avenida Gambetta nueva y moderna ”, declaró.

Provías Nacional confirma buena pro para reconstruir 560 metros de la Gambetta. (Foto: Andina)

Según precisó, las obras iniciarían en enero, a más tardar, comenzando con el retiro total de la plataforma de la vía en ambos sentidos. Luego se procederá al vaciado y asentamiento de una nueva estructura sobre terreno compactado, reemplazando el actual suelo arenoso. Dávila afirmó que el presupuesto está garantizado y que la reparación del tramo afectado está asegurada. Para fortalecer la ejecución, Provías Nacional incorporará un inspector interno encargado de supervisar la obra.

Plan de desvíos reforzado

Mientras avanzan los trabajos preliminares, se mantiene en ejecución el plan de desvíos en la zona con el fin de asegurar la fluidez vehicular y proteger a los peatones. El MTC coordina con autoridades locales, el Gobierno Regional y Provincial del Callao, las municipalidades de Ventanilla y Mi Perú, la ATU y la Policía Nacional del Perú para garantizar el tránsito.

El contratista instalará señalización adicional y realizará trabajos de bacheo en rutas alternas, facilitando el paso del transporte pesado y reforzando la coordinación con la Policía.

“ Vamos a iniciar los trabajos que se necesiten para garantizar que este plan de desvío genere las menores molestias posibles y que garantice la seguridad y transitabilidad de todas las personas”, indicó la titular de Provías, quien aseguró que el caso ha sido monitoreado de forma permanente.

Refuerzan plan de desvíos mientras se prepara reconstrucción de la Av. Néstor Gambetta. (Foto: Andina)

Avanza proyecto de ley que acelerará inversiones

En paralelo, el proyecto de Ley N° 12119-2025-PE —que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de inversiones y autoriza la expropiación de predios necesarios, incluidos los relacionados con el mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, fue aprobado en las comisiones de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda y Construcción del Congreso. Solo queda pendiente su debate en el Pleno.

