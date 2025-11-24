La justicia de Ica dispuso nueve meses de prisión preventiva para Shayra Sandy Hernández Puza, investigada por el secuestro agravado de un recién nacido ocurrido en el Hospital Augusto Hernández Mendoza.

La decisión fue adoptada por el juez Jhiner Julián Najarro Laura, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, tras evaluar los argumentos del Ministerio Público y la defensa de la imputada.

De acuerdo con la carpeta fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 20 de noviembre, cuando la mujer habría ingresado al área de maternidad haciéndose pasar por personal de salud. Vestida con ropa quirúrgica y mascarilla, habría convencido a la madre del menor de entregarle al bebé con el pretexto de cambiarle los pañales, para luego retirarse del hospital con él en brazos.

Horas después, la acusada fue ubicada en el distrito de Parcona a bordo de un taxi, donde agentes policiales recuperaron al recién nacido en buen estado. La Fiscalía sostiene que el caso configura secuestro agravado en perjuicio de un menor de edad, delito que contempla la pena de cadena perpetua, según el artículo 152 del Código Penal.

La resolución del juez ordena que Hernández Puza sea trasladada de inmediato al establecimiento penitenciario que determine el INPE. La medida se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026 y busca asegurar el avance del proceso, así como evitar riesgos de fuga u obstaculización.