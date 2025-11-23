Un día de paseo terminó en tragedia en la playa Malecón Miranda, en Pisco. Elvis Joel Moro Quilca, de 22 años y natural de Ayacucho, murió ahogado la tarde del domingo luego de ser jalado por el mar mientras se bañaba con sus primos.

De acuerdo con información de RPP, el joven había ingresado al agua acompañado de sus familiares cuando, de manera repentina, una corriente intensa lo arrastró mar adentro. Él pidió ayuda desesperadamente, pero ni sus primos ni los demás bañistas pudieron asistirlo a tiempo debido a la fuerza del oleaje.

Tras varios minutos de búsqueda, el cuerpo fue encontrado sin vida en la orilla. Personal del Ministerio Público acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recabar testimonios que contribuirán a esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.