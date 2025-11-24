El congresista Wilson Soto de Acción Popular presentó el proyecto de Ley N° 13313, que exige a los creadores de contenido (influencers, streamers y líderes de opinión), a contar con título profesional o certificado acreditando su especialización en temas referidos a salud mental, física y patrimonio de las personas.

La medida presentada el pasado viernes 21 de noviembre incluye la creación del Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital que estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Obligaciones y sanciones a influencers

La iniciativa establece deberes fundamentales, entre ellos informar de manera veraz y objetiva, publicar contenidos respetando el marco constitucional y legal vigentes, corroborar previamente la información y precisar si el contenido corresponde a una opinión, un hecho verificable o una pieza pagada o colaborativa.

Referente a las sanciones de no cumplir con lo establecido se plantea la inhabilitación, en el caso de infracciones graves, de no menor de sesenta días calendario ni mayor de un año, para el ejercicio de la actividad de influencers, streamers o lideres de opinión.

La multa es hasta con 5 UIT (S/ 26,750) sobre el tratamiento o curación de enfermedades.

¿Qué dijo el parlamentario al respecto?

En entrevista con Canal N, Soto precisó que el proyecto de ley no busca “cortar ni privar la libertad de expresión”, sino más bien que los creadores de contenido conozcan “mininamente” sobre lo que están hablando. Indicó que China es uno de los países donde ya existe esta regulación.

Los influencers tendrían que contar con ciertas acreditaciones profesionales para hablar de temas sensibles. (Foto: hapabapa / iStock)

“Si alguien quiere hablar de salud o de derecho, el que tiene una plataforma tiene que tener una carrera. Hay una desinformación, entonces, no cualquiera puede hablar. Es una forma de controlar”, sostuvo durante entrevista.

“Los que tienen plataformas pueden hablar entretenimiento, salud, moda, bailes, pueden hablar libremente, no estamos privando”, apuntó.