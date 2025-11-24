El conductor de una miniván informal y una pasajera resultaron heridos tras un violento ataque extorsivo registrado en el asentamiento humano Santa Rosa de Villa, en Carabayllo. Los delincuentes, que se hicieron pasar por pasajeros, dispararon dentro del vehículo y dejaron una nota con amenazas, según informó la familia de una de las víctimas.

El atentado ocurrió durante la noche, cuando uno de los criminales abordó la miniván como cualquier pasajero y se ubicó en la parte posterior. De acuerdo con testimonios difundidos por América Noticias, tras avanzar algunos metros el falso pasajero sacó un arma y abrió fuego contra los ocupantes.

Extorsionadores disparan contra conductor y pasajera y dejan nota amenazante. (Foto: Gec)

La pasajera herida había subido al vehículo en el paradero Santa Rosa. Según el relato de un familiar, poco antes del ataque otro supuesto pasajero también abordó la unidad y ordenó al conductor detenerse. Fue en ese momento cuando comenzaron los disparos y el agresor dejó un papel con amenazas explícitas dirigidas al chofer.

“Se sentó atrás de ellos y cuando el carro avanzó comenzó a disparar y dijo: ‘a partir de ahora no vas a pagar más cupos’” , señaló un familiar de la pasajera afectada. En total, se escucharon al menos ocho disparos dentro de la miniván.

Cofer y pasajera fueron heridos por extorsionadores.

El conductor recibió impactos en la pierna y el brazo, mientras que la pasajera sufrió cuatro heridas de bala: una en el brazo y tres en la espalda. Ambos fueron trasladados al hospital Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, donde permanecen estables.

La familia indicó que el ataque ocurrió a pocos metros del destino final del vehículo. Se presume que los delincuentes buscaban enviar un mensaje violento como parte de una disputa entre bandas extorsionadoras que operan en la zona.

Dos heridos tras ataque armado dentro de una miniván informal en Carabayllo. (Foto: Gec)

Antes de huir, el atacante dejó una nota en la que exigía que se deje de pagar “cupos” a otros grupos, asegurando pertenecer a una organización autodenominada “La población cansada de las extorsiones”. Este mensaje refuerza la hipótesis de la pugna criminal por el control del transporte informal y terrenos en Carabayllo.

La comisaría de Carabayllo asumió las investigaciones. Según vecinos y transportistas, no es la primera vez que se registra un ataque de este tipo en la zona, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad en el transporte informal.

