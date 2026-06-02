Por Redacción EC

Participar en los procesos electorales es una obligación para todos los ciudadanos habilitados para votar en el Perú. Con la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 cada vez más cerca, surge una pregunta frecuente entre los electores: ¿qué sucede si una persona no acude a sufragar? Además de la multa establecida por la legislación electoral, quienes incumplen con esta obligación pueden enfrentar diversas restricciones administrativas mientras la sanción permanezca pendiente. Estas limitaciones pueden afectar la realización de ciertos trámites y gestiones ante organismos públicos. Por ello, es fundamental conocer cuáles son las consecuencias de no votar, cuánto asciende la multa y qué medidas se deben tomar para regularizar la situación. En esta nota te explicamos los detalles más importantes para evitar inconvenientes después de la jornada electoral.