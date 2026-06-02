Participar en los procesos electorales es una obligación para todos los ciudadanos habilitados para votar en el Perú. Con la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 cada vez más cerca, surge una pregunta frecuente entre los electores: ¿qué sucede si una persona no acude a sufragar? Además de la multa establecida por la legislación electoral, quienes incumplen con esta obligación pueden enfrentar diversas restricciones administrativas mientras la sanción permanezca pendiente. Estas limitaciones pueden afectar la realización de ciertos trámites y gestiones ante organismos públicos. Por ello, es fundamental conocer cuáles son las consecuencias de no votar, cuánto asciende la multa y qué medidas se deben tomar para regularizar la situación. En esta nota te explicamos los detalles más importantes para evitar inconvenientes después de la jornada electoral.

Las consecuencias que deberás afrontar si no vas a votar en las Elecciones 2026 y no pagas la multa electoral

El monto de la sanción depende del nivel socioeconómico del distrito que aparece en el DNI del elector, según la clasificación de pobreza establecida por el INEI.

En distritos considerados no pobres, la multa es de S/110.

En zonas pobres no extremas, el monto es de S/55.

En distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50.

Estas cifras se calculan como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

¿Qué ocurre si no pagas la multa electoral?

Cuando un ciudadano no acude a las urnas y tampoco cubre la multa correspondiente, su nombre queda registrado como omiso en el sistema del Jurando Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras la sanción no se regularice, se pueden generar limitaciones en distintos trámites ante organismos públicos, incluyendo la obtención de documentos oficiales y otros procedimientos administrativos vinculados al Estado.

Para solucionar esta situación, el elector tiene dos opciones: pagar la multa pendiente o presentar una solicitud de dispensa, siempre que exista un motivo válido que justifique su ausencia durante la jornada electoral.

¿Qué multas adicionales existen si eres miembro de mesa?

Las sanciones pueden ser mayores si el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función el día de las elecciones.

En este caso, la multa alcanza los S/275, equivalente al 5% de la UIT. Esta penalidad es independiente de la multa por no votar.

Si la persona tampoco emite su voto, ambas sanciones se suman. En un distrito no pobre, por ejemplo, el monto total puede superar los S/385.

Los ciudadanos designados pueden presentar excusas antes de la jornada electoral ante la ONPE, siempre que presenten documentos que respalden el motivo.