Un tráiler se volcó la mañana de este domingo 23 de noviembre dentro del túnel de la avenida Coronel Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, bloquearando por completo el tránsito vehicular en esta vía clave de la Provincia Constitucional del Callao.
De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la volcadura del vehículo de carga provocó el cierre total del túnel, lo que obligó a desviar a los conductores hacia rutas alternas mientras se realizaban las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.
El portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios reportó que dos unidades llegaron al lugar para atender la emergencia y trabajar en la contención del incidente. Asimismo, según informó Prensa Chalaca en sus redes sociales, el conductor del tráiler resultó herido tras el vuelco.
El chofer fue evacuado por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y trasladado a la clínica San Gabriel, donde recibe atención médica.
Al cierre de esta nota, las autoridades continúan los trabajos para liberar el túnel y restablecer el tránsito en la zona.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
