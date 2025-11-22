Choque entre tren y volquete paraliza Carretera Central en Chicla (km 116). (Foto: Composición)
Choque entre tren y volquete paraliza Carretera Central en Chicla (km 116). (Foto: Composición)
Un volquete que circulaba por la , en el kilómetro 116 cerca de Chicla, intentó ganarle el paso a un , volcó sobre las vías y bloqueó completamente el tránsito en ambos sentidos. Testigos reportan que el vehículo se detuvo justo cuando la locomotora pasaba, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado y obstruyendo la ruta ferroviaria.

Afortunadamente, según los primeros reportes, no hubo víctimas mortales ni heridos graves, aunque el vuelco generó una congestión prolongada y movilizó a equipos de emergencia. Las autoridades ya se encuentran en el lugar gestionando el retiro del volquete y la limpieza del tramo para restablecer la circulación cuanto antes.

Este no es un hecho aislado: en las últimas semanas se han registrado al menos dos choques similares entre trenes y vehículos en zonas cercanas. A fines de octubre, un camión cargado de naranjas intentó cruzar la vía en el kilómetro 106 y fue impactado por una locomotora, quedando partido por la mitad. Además, en el distrito de , un bus y un automóvil Tico chocaron con un tren tras cruzar imprudentemente las vías, dejando varios heridos.

Ante esta situación la población exige una mejor señalización en los cruces ferroviarios, barreras físicas y campañas de sensibilización para evitar que conductores traten de “ganarle el paso” a los trenes.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

