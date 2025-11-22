La Universidad Científica del Sur (UCSUR) recibió al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para responder las inquietudes de los estudiantes sobre el próximo proceso electoral.

Este diálogo se dio en el contexto de una nueva audiencia universitaria, encabezada por IDEA Internacional.

Respuestas de Roberto Burneo Presidente del JNE 1 Pregunta de Lizbeth Condori ¿Cómo garantiza el JNE decisiones neutrales y transparentes ante presiones políticas? “Mantenemos un modelo autónomo con un pleno diverso (Poder Judicial, Ministerio Público, la academia y Colegio de Abogados), y con jurados electorales especiales (JEE). Todas las resoluciones son públicas y motivadas. Aplicamos reglas uniformes y control ciudadano”. 2 Pregunta de Sofía Quispe ¿Qué hace el JNE para informar sobre idoneidad y antecedentes de las candidaturas? “Tenemos plataformas como Voto Informado, Infogob y la Ventanilla Única para acceder a hojas de vida de candidatos, planes de gobierno de partidos y antecedentes. Además, realizamos campañas en lenguas originarias y fortalecemos las multiplataformas para promover un voto consciente”. 3 Pregunta de Valeria Ruiz ¿Cómo evita el JNE que sesgos personales afecten la independencia de sus decisiones? “El JNE cuenta con doble instancia: los JEE y el pleno, cuyas decisiones son irrevisables y motivadas. Sus miembros son seleccionados mediante procesos meritocráticos, son profesionales que tienen la experiencia y conocimiento en la materia. Además, hay capacitación continua y control permanente para asegurar independencia y transparencia”. 4 Pregunta de Micaela Aza ¿Qué estrategia tiene el JNE para orientar a nuevos votantes en el sistema bicameral? “El sistema electoral unificó todo en una sola cédula, tal como lo que exigía la ley. Ante esa coyuntura compleja, hemos reforzado la información al ciudadano con Voto Informado y otras campañas. Se busca que la población conozca el cronograma y participe. Además, la Liga de la Democracia reúne a más de 600 aliados para promover un voto responsable”. 5 Pregunta de Marcello Luis Flores ¿Qué iniciativas impulsa el JNE con universidades para fortalecer la educación cívica? “A través de nuestra escuela electoral y alianzas con universidades, buscamos fortalecer valores democráticos mediante cursos, voluntariado y talleres. También trabajamos contra la desinformación con un comité de fact checking. Es un esfuerzo permanente para consolidar la democracia”.