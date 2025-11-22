La Universidad Científica del Sur (UCSUR) recibió al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para responder las inquietudes de los estudiantes sobre el próximo proceso electoral.
Este diálogo se dio en el contexto de una nueva audiencia universitaria, encabezada por IDEA Internacional.
“Mantenemos un modelo autónomo con un pleno diverso (Poder Judicial, Ministerio Público, la academia y Colegio de Abogados), y con jurados electorales especiales (JEE). Todas las resoluciones son públicas y motivadas. Aplicamos reglas uniformes y control ciudadano”.
“Tenemos plataformas como Voto Informado, Infogob y la Ventanilla Única para acceder a hojas de vida de candidatos, planes de gobierno de partidos y antecedentes. Además, realizamos campañas en lenguas originarias y fortalecemos las multiplataformas para promover un voto consciente”.
“El JNE cuenta con doble instancia: los JEE y el pleno, cuyas decisiones son irrevisables y motivadas. Sus miembros son seleccionados mediante procesos meritocráticos, son profesionales que tienen la experiencia y conocimiento en la materia. Además, hay capacitación continua y control permanente para asegurar independencia y transparencia”.
“El sistema electoral unificó todo en una sola cédula, tal como lo que exigía la ley. Ante esa coyuntura compleja, hemos reforzado la información al ciudadano con Voto Informado y otras campañas. Se busca que la población conozca el cronograma y participe. Además, la Liga de la Democracia reúne a más de 600 aliados para promover un voto responsable”.
“A través de nuestra escuela electoral y alianzas con universidades, buscamos fortalecer valores democráticos mediante cursos, voluntariado y talleres. También trabajamos contra la desinformación con un comité de fact checking. Es un esfuerzo permanente para consolidar la democracia”.
“Estamos realizando auditorías especializadas y el JNE también revisa el sistema. Desde el 2023 trabajamos intensamente en transparencia y en generar confianza en la ciudadanía. Nuestro compromiso es que cualquier innovación se implemente solo si cumple los estándares necesarios”.
“Hemos mejorado nuestros índices de integridad electoral en la región, aunque seguimos trabajando en varias estrategias. En el Perú, muchos no votan porque no tienen facilidades. Por eso impulsamos medidas diferenciadas, algunas pasan por tecnología —como el voto digital— y otras por acercar locales, registrar comunidades y aplicar protocolos de atención”.
“He visto sistemas que funcionan perfecto en un país y fracasan en otro. En el caso del voto digital, no hay hackeos y su escala es mucho menor. Por eso, solo avanzamos cuando hay DNI electrónico con firma digital y auditorías serias. El proyecto es acotado, con pocos inscritos, y fiscalizado”.
“Todo el material que requieren están en los tres organismos electorales (JNE, Reniec y ONPE) que venimos haciendo un gran trabajo. Por eso les pido verificar antes de compartir y seguir nuestros canales oficiales. La lucha contra la desinformación no es solo de las instituciones: requiere que cada ciudadano tome conciencia y comparta información veraz”.
“Tenemos materiales informativos en la web y redes, y realizamos charlas presenciales y virtuales. Buscamos que lleguen bien informados, sobre todo ahora con la bicameralidad. Además, pueden usar hasta siete votos preferenciales, un derecho que ayuda a fortalecer la conexión con sus representantes”.