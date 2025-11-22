Esta audiencia universitaria tuvo un enfoque netamente electoral. (Foto: Hugo Pérez)
Esta audiencia universitaria tuvo un enfoque netamente electoral. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ

La Universidad Científica del Sur (UCSUR) recibió al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para responder las inquietudes de los estudiantes sobre el próximo proceso electoral.

Este diálogo se dio en el contexto de una nueva audiencia universitaria, encabezada por IDEA Internacional.

Carlos Salas Abusada
Respuestas de Roberto Burneo
Presidente del JNE
1
Pregunta de Lizbeth Condori
Pregunta de Lizbeth Condori
¿Cómo garantiza el JNE decisiones neutrales y transparentes ante presiones políticas?

“Mantenemos un modelo autónomo con un pleno diverso (Poder Judicial, Ministerio Público, la academia y Colegio de Abogados), y con jurados electorales especiales (JEE). Todas las resoluciones son públicas y motivadas. Aplicamos reglas uniformes y control ciudadano”.

2
Pregunta de Sofía Quispe
Pregunta de Sofía Quispe
¿Qué hace el JNE para informar sobre idoneidad y antecedentes de las candidaturas?

“Tenemos plataformas como Voto Informado, Infogob y la Ventanilla Única para acceder a hojas de vida de candidatos, planes de gobierno de partidos y antecedentes. Además, realizamos campañas en lenguas originarias y fortalecemos las multiplataformas para promover un voto consciente”.

3
Pregunta de Valeria Ruiz
Pregunta de Valeria Ruiz
¿Cómo evita el JNE que sesgos personales afecten la independencia de sus decisiones?

“El JNE cuenta con doble instancia: los JEE y el pleno, cuyas decisiones son irrevisables y motivadas. Sus miembros son seleccionados mediante procesos meritocráticos, son profesionales que tienen la experiencia y conocimiento en la materia. Además, hay capacitación continua y control permanente para asegurar independencia y transparencia”.

4
Pregunta de Micaela Aza
Pregunta de Micaela Aza
¿Qué estrategia tiene el JNE para orientar a nuevos votantes en el sistema bicameral?

“El sistema electoral unificó todo en una sola cédula, tal como lo que exigía la ley. Ante esa coyuntura compleja, hemos reforzado la información al ciudadano con Voto Informado y otras campañas. Se busca que la población conozca el cronograma y participe. Además, la Liga de la Democracia reúne a más de 600 aliados para promover un voto responsable”.

5
Pregunta de Marcello Luis Flores
Pregunta de Marcello Luis Flores
¿Qué iniciativas impulsa el JNE con universidades para fortalecer la educación cívica?

“A través de nuestra escuela electoral y alianzas con universidades, buscamos fortalecer valores democráticos mediante cursos, voluntariado y talleres. También trabajamos contra la desinformación con un comité de fact checking. Es un esfuerzo permanente para consolidar la democracia”.

Respuestas de Piero Corvetto
Jefe de la ONPE
1
Pregunta de Martín Lino
Pregunta de Martín Lino
¿Evalúa la ONPE usar blockchain y cuáles son sus riesgos en el proceso electoral?

“Estamos realizando auditorías especializadas y el JNE también revisa el sistema. Desde el 2023 trabajamos intensamente en transparencia y en generar confianza en la ciudadanía. Nuestro compromiso es que cualquier innovación se implemente solo si cumple los estándares necesarios”.

2
Pregunta de Katherine Caruajulca
Pregunta de Katherine Caruajulca
¿Qué garantías da la ONPE para impedir adulteración del voto digital en el país?

“Hemos mejorado nuestros índices de integridad electoral en la región, aunque seguimos trabajando en varias estrategias. En el Perú, muchos no votan porque no tienen facilidades. Por eso impulsamos medidas diferenciadas, algunas pasan por tecnología —como el voto digital— y otras por acercar locales, registrar comunidades y aplicar protocolos de atención”. 

3
Pregunta de Gabriel Mogollón
Pregunta de Gabriel Mogollón
¿Cómo enfrenta la ONPE los riesgos sociotecnológicos del voto virtual en el Perú?

“He visto sistemas que funcionan perfecto en un país y fracasan en otro. En el caso del voto digital, no hay hackeos y su escala es mucho menor. Por eso, solo avanzamos cuando hay DNI electrónico con firma digital y auditorías serias. El proyecto es acotado, con pocos inscritos, y fiscalizado”.

4
Pregunta de Shayr Mendoza
Pregunta de Shayr Mendoza
¿Qué innovaciones aplicará la ONPE para combatir la desinformación con IA?

“Todo el material que requieren están en los tres organismos electorales (JNE, Reniec y ONPE) que venimos haciendo un gran trabajo. Por eso les pido verificar antes de compartir y seguir nuestros canales oficiales. La lucha contra la desinformación no es solo de las instituciones: requiere que cada ciudadano tome conciencia y comparta información veraz”.

5
Pregunta de Jadyra Vásquez
Pregunta de Jadyra Vásquez
¿Qué acciones toma la ONPE para orientar a jóvenes y primeros votantes en 2026?

“Tenemos materiales informativos en la web y redes, y realizamos charlas presenciales y virtuales. Buscamos que lleguen bien informados, sobre todo ahora con la bicameralidad. Además, pueden usar hasta siete votos preferenciales, un derecho que ayuda a fortalecer la conexión con sus representantes”.

