Elecciones 2026: ¿Cuántos partidos políticos no superarían la valla electoral y perderían su inscripción?
A menos de cinco meses para las elecciones del 12 de abril próximo, la maquinaria electoral ya está en marcha y son 39 agrupaciones políticas —entre ellas, tres alianzas— las que competirán por un lugar en la escena política nacional este 2026. Sin embargo, además de la representatividad, también está en disputa la continuidad dentro del sistema político de todas ellas, pues la valla electoral podría dejarlos fuera del mapa.

