En el distrito de Ancón, al norte de Lima, efectivos de la Fiscalía de Prevención de la Salud y la municipalidad junto a miembros del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, detuvo a un falso galeno que se dedicaba a la quiropráctica ilegal y la promocionaba en redes sociales como Facebook y TikTok.

Se trata de Pablo Bayron Reátegui Suárez, quien ejercía sin licencia alguna con el nombre de “Bayron Terapéutico” especialista en “Luxaciones de coxis”, pero en lugar de realizar tratamiento alguno, hacía tocamientos indebidos a las pacientes, en su mayoría, mujeres.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Reátegui Suárez fue intervenido mientras trataba a una paciente que presentaba dolores en la espalda. En su oficina se halló más de 200 preservativos y lubricante.

Además, se encontró material médico y tarjetas en las que ofrecía supuestos beneficios como: desintoxicación, incremento de la circulación sanguínea, ayuda a reducir el dolor y liberación de contracturas musculares crónicas.

El decano del Colegio de Tecnólogos del Perú, José Vásquez Herrera, indicó a Buenos Días Perú que el acusado solo cuenta con un bachiller en Ciencias Biológicas que “no tiene nada que ver” con las acciones de salud que ofrecía.

“La Ley N° 28456 que dictan las competencias del Tecnologo no contempla estas acciones. Estas maniobras o posiciones (el helicóptero o escorpión) no son las adecuadas”, recalcó.

El hombre fue entregado a las autoridades, y se exhortó a que cualquier paciente que haya sufrido algún perjuicio acuda a la comisaría a fin de ampliar la denuncia y facilitar el avance de las investigaciones.

Es importante destacar que, en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) no considera la quiropráctica como una profesión sanitaria independiente; sin embargo, algunos especialistas con formación y títulos obtenidos en el extranjero cuentan con autorización para ejercer en el país.

En nuestro país, la ley peruana exige que los profesionales de la salud tengan títulos universitarios y colegiaturas.

¿Qué es la quiropráctica?

La quiropráctica es una profesión de la salud centrada en la relación entre el sistema musculoesquelético y nervioso, y cómo afecta la salud general del cuerpo.

Los especialistas aplican masajes en la zona de la columna y otras partes del cuerpo para corregir problemas de postura y aliviar el dolor.