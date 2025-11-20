Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

¿Cuál es la participación del hermano de César Acuña en el caso Qali Warma y en el allanamiento al local de APP?
El Ministerio Público ejecutó este miércoles un operativo en simultáneo en 13 inmuebles de La Libertad, Áncash y Lima y detuvo a tres personas como parte de las investigaciones por el caso Qali Warma. Lo más resaltante es que Óscar Acuña Peralta, hermano del presidente del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, está entre los implicados, incluso la Policía allanó sus casas, ubicadas en la urbanizaciones La Arboleda y San Fernando, en Trujillo, y la sede central de APP, situada en la Urb. San Andrés, para detenerlo y cumpla siete días de detención preliminar, pero no fue ubicado.

