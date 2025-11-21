Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Terror en la Av. Grau: las hipótesis del ataque a balazos y los antecedentes de la víctima
La zona comercial más importante de Lima vivió momentos de terror la tarde del miércoles, ya que una prolongada balacera hizo que muchos transeúntes, compradores y trabajadores de locales comerciales salgan corriendo al ver cómo asesinaban a un hombre, identificado como Carlos Enrique Valenzuela Díaz (39), en la cuadra dos de la avenida Grau, en el límite de Cercado de Lima y La Victoria.

