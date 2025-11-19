Ventanilla: niño de 4 años muere y once personas quedan heridas tras choque entre miniván y combi. (Foto:
Ventanilla: niño de 4 años muere y once personas quedan heridas tras choque entre miniván y combi. (Foto:
Redacción EC
Redacción EC

Un niño de cuatro años falleció este miércoles luego de un violento choque entre una miniván y una combi en el paradero Reniec, ubicado en la avenida 225, en la zona de Pachacútec, distrito de .

El impacto dejó además once personas heridas, entre ellas dos menores de 5 y 8 años.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
MIRA: SMP: víctima de extorsión paga para recuperar su auto robado, pero fue estafada

De acuerdo con información difundida por RPP, la miniván circulaba con dirección a la zona de Profam cuando fue embestida por la combi, que aparentemente se desplazaba a excesiva velocidad.

Una cámara de seguridad registró el instante del impacto, que provocó que uno de los vehículos terminara volcado.

Unidades de emergencia llegaron hasta el punto para asistir a los heridos y trasladarlos al Hospital de Ventanilla. Pese a los esfuerzos del personal de rescate, el menor de cuatro años murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Según refirió RPP, entre los heridos hay cinco varones, cuatro mujeres y dos niños. Testigos señalaron que algunos transeúntes lograron ponerse a salvo segundos antes del choque.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC