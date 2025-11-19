Un niño de cuatro años falleció este miércoles luego de un violento choque entre una miniván y una combi en el paradero Reniec, ubicado en la avenida 225, en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla.

El impacto dejó además once personas heridas, entre ellas dos menores de 5 y 8 años.

De acuerdo con información difundida por RPP, la miniván circulaba con dirección a la zona de Profam cuando fue embestida por la combi, que aparentemente se desplazaba a excesiva velocidad.

Una cámara de seguridad registró el instante del impacto, que provocó que uno de los vehículos terminara volcado.

Unidades de emergencia llegaron hasta el punto para asistir a los heridos y trasladarlos al Hospital de Ventanilla. Pese a los esfuerzos del personal de rescate, el menor de cuatro años murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Según refirió RPP, entre los heridos hay cinco varones, cuatro mujeres y dos niños. Testigos señalaron que algunos transeúntes lograron ponerse a salvo segundos antes del choque.