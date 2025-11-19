Un hombre fue asesinado este miércoles en la avenida Grau, en el Centro de Lima, en un ataque a plena luz del día que quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a dos sicarios que avanzan a pie desde el Óvalo Grau y se dirigen directamente hacia una camioneta blanca en la que la víctima se encontraba estacionada.

Al notar que era apuntado, el conductor salió apresuradamente del vehículo, incluso descalzo, e intentó ponerse a salvo corriendo hacia la vereda. Sin embargo, cayó en la acera y fue alcanzado allí por los disparos. De acuerdo con la Policía, los peritos hallaron 18 casquillos de bala esparcidos entre la vereda y la pista.

El crimen ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Grau, a pocas cuadras del Palacio de Justicia y del Hospital de Emergencias Grau, una zona de alto tránsito y constante presencia de peatones.

La violencia del ataque generó alarma entre los transeúntes, entre ellos un padre y sus dos hijos que se encontraban frente a una tienda deportiva y corrieron para ponerse a salvo.

Tras el asesinato, la Policía acordonó la zona y dispuso desvíos vehiculares, lo que provocó mayor congestión en los alrededores. Agentes y peritos iniciaron las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer el móvil del ataque.