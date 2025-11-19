Una mujer de San Martín de Porres (SMP) denunció el robo de su vehículo en la puerta de su vivienda y posterior estafa. Pese a pagar una fuerte suma de dinero exigida por delincuentes para recuperar su auto, los criminales no cumplieron con la entrega y continúan extorsionándola.

El asalto ocurrió cuando la víctima se disponía a estacionar su carro en el frontis de su casa. En ese momento, dos sujetos armados bajaron de otro vehículo y la encañonaron, mientras un tercer cómplice esperaba al volante, informó RPP.

Tras arrebatarle el auto, los hampones huyeron del lugar. Minutos después, utilizaron la tarjeta de débito de la agraviada para abastecer combustible en un grifo cercano, según consta en la denuncia policial.

Al día siguiente comenzó la extorsión. Los delincuentes se comunicaron con la mujer y exigieron el pago de 2.100 soles a cambio de devolverle el vehículo. Desesperada por recuperarlo, pues lo usa para sus actividades diarias, realizó el depósito. Sin embargo, los criminales no cumplieron lo prometido y, por el contrario, siguen pidiéndole más dinero.

“Sí, me han extorsionado, me siguen extorsionando y no me entregan mi carro. Me han pedido dinero y me han robado de mi casa con dos armas de fuego”, declaró la víctima, quien también confirmó que el asalto fue premeditado. Gracias a las cámaras de seguridad del parque Mayta Cápac, la mujer pudo ver que los ladrones la siguieron desde un mercado cercano hasta su vivienda.

El caso es investigado por la Comisaría PNP de Sol de Oro, donde la ciudadana presentó su denuncia.

