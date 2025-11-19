Xiomara Solier Anaya, una joven de 26 años, fue hallada sin vida en una playa de Villa El Salvador con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho. La Policía investiga si se trató de un feminicidio, luego de que las primeras diligencias apuntaran a que su pareja estaría implicada en el hecho. El hombre permanece no habido.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la zona conocida como el Turing, donde testigos alertaron a las autoridades tras ver el cadáver en la arena. Vecinos señalaron que no residía en el lugar y que no la habían visto antes.

Su familia confirmó que Xiomara fue vista por última vez el domingo, lo que refuerza la hipótesis de que su cuerpo habría sido llevado hasta la playa.

Xiomara Solier era ama de casa y madre de un niño de cuatro años, hoy en situación de orfandad. Su abuela, profundamente afectada, exigió una investigación exhaustiva y justicia para su nieta. Afirmó que la joven no vivía en Villa El Salvador, lo que suma indicios a la sospecha de que el crimen ocurrió en otro punto antes de que su cuerpo fuera abandonado.

Aunque el cadáver fue hallado en Villa El Salvador, el caso es investigado por el Depincri Lurín, por su competencia territorial en los balnearios del sur. Peritos llegaron al lugar para recoger evidencias y analizar la escena.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde continuará el proceso forense.

