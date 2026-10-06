Bagua: hallan muerta a enfermera de 23 años y Fiscalía investiga a su pareja por presunto feminicidio. Foto: Captura de video/América
Bagua: hallan muerta a enfermera de 23 años y Fiscalía investiga a su pareja por presunto feminicidio. Foto: Captura de video/América
Por Redacción EC

Sharol Cortéz Cruz, licenciada en enfermería de 23 años y exreina de belleza, fue hallada muerta en el departamento que compartía con su pareja, en la provincia de Bagua, región Amazonas. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones bajo la hipótesis de un presunto feminicidio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.