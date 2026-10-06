Sharol Cortéz Cruz, licenciada en enfermería de 23 años y exreina de belleza, fue hallada muerta en el departamento que compartía con su pareja, en la provincia de Bagua, región Amazonas. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones bajo la hipótesis de un presunto feminicidio.

La joven había sido elegida anteriormente como Miss Carnaval Bagua y ejercía profesionalmente en el área de salud. Tras el hallazgo, agentes policiales ingresaron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recoger elementos que permitan determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Pareja de la joven fue detenida por la Policía

Como parte de las primeras acciones, la Policía detuvo a Junior Rodríguez Arista, pareja de la víctima y profesional anestesiólogo. El investigado permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes y durante la muerte de Sharol Cortéz.

En el primer piso del inmueble funcionaba un consultorio médico administrado por terceras personas. Los agentes realizaron diligencias dentro de la propiedad con el objetivo de encontrar evidencias físicas y otros elementos que contribuyan a esclarecer el caso.

Bagua: hallan muerta a enfermera de 23 años y Fiscalía investiga a su pareja por presunto feminicidio. Foto: Captura de video/América

Familia denuncia presuntas agresiones durante la relación

Los familiares de Sharol Cortéz Cruz declararon ante las autoridades que la joven habría sido víctima de presuntas agresiones durante la relación sentimental que mantenía con Rodríguez Arista desde hace aproximadamente un año y medio.

Asimismo, denunciaron que el investigado habría sedado a la enfermera antes de su muerte. Esta versión todavía debe ser corroborada o descartada mediante las pericias correspondientes, entre ellas los exámenes médico-legales y toxicológicos.

La defensa de la familia solicitó que se prioricen los análisis toxicológicos debido a la denuncia sobre el supuesto uso de sustancias sedantes. Los resultados permitirán determinar si la joven estuvo bajo los efectos de algún medicamento o sustancia antes de fallecer.

Bagua: hallan muerta a enfermera de 23 años y Fiscalía investiga a su pareja por presunto feminicidio. Foto: Captura de video/América

Fiscalía evalúa solicitar siete días de detención preliminar

El Ministerio Público solicitó una audiencia judicial para determinar la situación jurídica de Junior Rodríguez Arista. En esta diligencia, el juez deberá evaluar el pedido de detención preliminar por siete días contra el investigado.

De ser concedida la medida, las autoridades podrán desarrollar diversas diligencias para esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de Sharol Cortéz. Entre ellas figuran los peritajes médicos, exámenes toxicológicos, análisis de evidencias biológicas y declaraciones de personas que puedan aportar información relevante.

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