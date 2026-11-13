El Ministerio de Salud confirmó que Luis Dyer y su comitiva sufrieron un accidente de tránsito con varios heridos. (Foto: Minsa)
El Ministerio de Salud confirmó que Luis Dyer y su comitiva sufrieron un accidente de tránsito con varios heridos. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

La comitiva del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente de tránsito a las 9:00 a.m. este viernes 13 de noviembre en la región Amazonas. El suceso ocurrió mientras el equipo realizaba el trayecto en el tramo entre Bagua Grande y Pedro Ruiz.

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