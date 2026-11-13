La comitiva del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente de tránsito a las 9:00 a.m. este viernes 13 de noviembre en la región Amazonas. El suceso ocurrió mientras el equipo realizaba el trayecto en el tramo entre Bagua Grande y Pedro Ruiz.

El hecho tuvo lugar en el sector El Salao, en la provincia de Utcubamba. La colisión en cadena involucró a seis camionetas de la caravana de traslado, según detalles de su sector.

🔴 #MinsaInforma https://t.co/9ffrjOEOg1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 13, 2026

Heridos en accidente de comitiva de Luis Dyer

El Ministerio de Salud emitió un comunicado sobre la salud de los miembros del equipo. La entidad reportó que los afectados presentaron “lesiones leves” y recibieron evaluación en un hospital de la zona.

Antes del choque, la comitiva del sector Salud cumplía una agenda de trabajo en la provincia. El ministro Luis Dyer visitó las instalaciones del Hospital Santiago Apóstol en Bagua Grande junto con el parlamentario Royser Castro.

Las autoridades del sector informaron que los ocupantes de los vehículos están fuera de peligro. Los equipos de investigación evalúan las causas del impacto entre las unidades de la caravana.