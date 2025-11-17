El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Arnold Antonio Segura Isiqui, de 24 años, sujeto investigado en Chiclayo por el presunto delito de parricidio tras la muerte de su madre y su abuela, además de causar lesiones leves a otro familiar.

la solicitud de prisión preventiva fue planteada por el Primer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí, en la región Lambayeque.

Antonio Segura es acusado de haber atacado a sus familiares con un machete dentro de su vivienda. Foto: Andina

El fiscal Elmer Vásquez Martínez informó que los hechos ocurrieron el sábado 15 de noviembre, alrededor de las 12:30 p. m., cuando el investigado habría atacado a sus familiares con un machete dentro de su vivienda, en el centro poblado de Saltur, provincia de Chiclayo.

Las víctimas, identificadas como Rosalía Violeta Ysique Cabrera (79) y Celia María Guevara Ysique G. (50), habrían sufrido múltiples lesiones y fracturas provocadas por el ataque.

Durante el violento episodio, Román Gabriel Ysique Castro (44) también resultó herido cuando intentó defenderse. Aunque recibió un corte en la espalda, consiguió huir y pedir ayuda.

Alertados por los vecinos, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron de inmediato al domicilio y lograron detener al joven.

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, ambas víctimas habían presentado denuncias previas, señalando episodios continuos de agresiones vinculados al consumo de drogas del investigado.

Agencia Andina señala que los reportes policiales detallan que el joven ejercía violencia física y psicológica contra sus familiares, “llegando incluso a ahorcarlas, golpearlas y exigirles dinero”.