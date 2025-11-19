La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Henrry Apaclla Ñ., señalado como el responsable del choque que derivó en la caída de un bus a un barranco y dejó 37 fallecidos y 25 heridos en Ocoña, provincia de Camaná.

El accidente ocurrió la madrugada del 12 de noviembre en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, donde la camioneta conducida por Apaclla colisionó con el bus de la empresa Llamosas, de placa VCG-962. Tras el impacto, el ómnibus se despistó y cayó aproximadamente 200 metros.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, el accidente se originó cuando el conductor de la camioneta invadió el carril contrario e impactó contra el eje de marcha del ómnibus, cuyo chofer, al intentar evitar el choque frontal, salió de la vía y cayó al abismo.

El dosaje etílico, practicado seis horas después del accidente, dio positivo. Un análisis retrospectivo determinó que el investigado habría tenido 1.04 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

La Fiscalía le imputa los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas, en concurso ideal con el delito de homicidio culposo.

La carpeta fiscal incluye declaraciones de testigos, actas policiales y otras diligencias. La prognosis de pena estimada para el imputado es de ocho años y seis meses de cárcel.