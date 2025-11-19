Arequipa: derrumbe bloquea tránsito en la Panamericana Sur y deja cientos de vehículos varados.

El tránsito en la carretera Panamericana Sur permanece restringido a la altura del kilómetro 732, en el distrito arequipeño de Atico, luego de que un derrumbe de grandes proporciones cayera sobre la vía y detuviera la circulación en ambos sentidos. El incidente ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 8:30 p.m., según informaron las autoridades.

Debido al deslizamiento, decenas de camiones de carga, buses interprovinciales y autos particulares quedaron detenidos en la zona, formando largas filas durante la madrugada. La Policía de Carreteras indicó que desde primeras horas de hoy personal de Provías viene retirando las rocas y tierra acumuladas con apoyo de maquinaria pesada.

Los trabajos permitieron habilitar de manera parcial el carril en sentido norte–sur, por donde los vehículos circulan de forma alternada y con restricciones. Se espera que la vía pueda quedar completamente liberada.

Las autoridades recordaron que esta no fue la única emergencia en la zona. Durante la mañana del lunes se registró otro deslizamiento en un tramo cercano, cuya limpieza también fue atendida por Provías. A pesar de la magnitud de los derrumbes, la Policía no reportó daños personales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa mantiene vigilancia en el área afectada.