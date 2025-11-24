El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó este lunes que la institución continúa intensificando las acciones contra la delincuencia en el marco del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao.
Durante una ceremonia de izamiento de la bandera realizada en los exteriores de Radio Nacional, exhortó a los efectivos a aplicar “mano dura” frente al crimen, incluso recurriendo a abatir a delincuentes cuando la vida de ciudadanos o policías esté en peligro.
“Es lo que dice la norma: cuando un criminal muestre un arma de fuego y amenace a una tercera persona o a los miembros de la Policía, hay que abatirlos. Eso es lo que dice la ley. Por eso yo les insto a mis hermanos policías, mano dura contra la criminalidad”, declaró Arriola ante el personal policial presente.
A su salida del evento, el jefe de la PNP fue consultado por RPP sobre los resultados del primer mes del estado de emergencia. Arriola evitó dar cifras precisas, pero aseguró que “los resultados son enormes”, adelantando que la información oficial será presentada próximamente.
Gobierno amplía el estado de emergencia
Mediante el Decreto Supremo N° 132-2025-PCM, el Gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao a partir del 21 de noviembre, con el fin de reforzar la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Durante el periodo de excepción, la Policía mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se restringen derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal.
Para actividades masivas de carácter religioso, cultural, deportivo o público, se deberá solicitar autorización previa, según la normativa vigente de seguridad en edificaciones. Los eventos que no sean masivos podrán realizarse sin permiso.
El decreto establece que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al fin del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con los resultados obtenidos al Ministerio del Interior y posteriormente al Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial.
Además, se mantienen vigentes las medidas complementarias, como el uso de tecnología satelital para control territorial, nuevas restricciones en penales y la participación operativa de cadetes de la PNP y de las Fuerzas Armadas.
