Las cámaras de seguridad de la cuadra 37 de la avenida Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho, registraron el violento ataque sufrido por un escolar del Colegio Manuel Gonzales Prada el último martes 18 de noviembre, minutos antes del ingreso a clases. El agresor, un sujeto aún no identificado, acuchilló al estudiante y huyó tras la intervención de vecinos.
El menor se encontraba acompañado por su hermano de 13 años cuando el atacante se aproximó caminando. Las imágenes muestran cómo el sujeto se abalanza contra el adolescente mayor y lo hiere con un arma blanca, provocando que ambos caigan al suelo mientras el menor intenta defenderlo sin éxito. Testigos relataron que el agresor escapó al notar que los vecinos se acercaban para ayudar.
El estudiante —del turno tarde— se hallaba en una librería ubicada frente a su institución educativa cuando fue sorprendido por el agresor. Producto del ataque, terminó con cortes profundos en el hombro y recibió ocho puntos de sutura, según informó su familia.
Padres de familia denunciaron a Buenos Días Perú que este sería el segundo ataque contra escolares en la zona, lo que ha incrementado la preocupación por la falta de seguridad. Aseguraron que, tras los hechos, no han visto presencia de serenazgo ni de la Policía Nacional.
“No puede estar pasando esto con nuestros niños, necesitamos seguridad”, expresó una madre de familia.
La comunidad escolar pidió reforzar el resguardo policial en los alrededores del colegio, especialmente en horarios de ingreso y salida. La madre del menor presentó la denuncia en la comisaría de Zárate, mientras que las autoridades continúan revisando las imágenes de seguridad para identificar al atacante.
El adolescente permanece en recuperación, mientras la comunidad educativa exige acciones inmediatas para evitar nuevos hechos de violencia.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
