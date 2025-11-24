Un triple choque registrado la mañana de este lunes 24 de noviembre dejó tres heridos y un auto completamente destrozado en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador.

Según relató el conductor del auto a América Noticias, un furgón detenido en medio de la vía, con las luces intermitentes encendidas, provocó el siniestro. El vehículo menor chocó violentamente contra la parte posterior del furgón y, debido al impacto, terminó golpeando también a una motocicleta con la parte trasera del auto.

Tres heridos deja accidente en la Panamericana Sur.

El conductor de la motocicleta resultó ileso gracias al casco de seguridad, aunque su unidad quedó con daños visibles. El chofer del auto, que también salió ileso “de milagro”, evitó brindar declaraciones adicionales a la prensa.

El copiloto y dos ocupantes que viajaban en los asientos traseros fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica. Todos pertenecen a una misma familia que se dirigía a sus centros de trabajo.

Auto choca contra furgón detenido y causa grave accidente en Villa El Salvador. (Foto: Captura/América Noticias)

Testigos indicaron que, tras el impacto, el conductor y el copiloto quedaron atrapados por unos minutos dentro del vehículo, el cual quedó totalmente destrozado en la parte delantera. Bomberos lograron abrir la puerta del copiloto, mientras que el conductor salió por la ventana.

Agentes de Rutas de Lima y personal de Serenazgo de Villa El Salvador llegaron al lugar para asegurar la zona, controlar el tránsito y brindar apoyo en la emergencia.

Familia sufre violento choque en la Panamericana Sur; vehículo queda destrozado. (Foto: Captura/América Noticias)

Hasta el cierre de esta edición, se investigan las circunstancias que llevaron a que el furgón permanezca detenido en plena vía rápida, situación que habría originado la cadena de impactos.

