Tres heridos deja triple choque en el km 19 de la Panamericana Sur. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Un registrado la mañana de este lunes 24 de noviembre dejó tres heridos y un auto completamente destrozado en el , en el distrito de .

Según relató el conductor del auto a América Noticias, un furgón detenido en medio de la vía, con las luces intermitentes encendidas, provocó el siniestro. El vehículo menor chocó violentamente contra la parte posterior del furgón y, debido al impacto, terminó golpeando también a una motocicleta con la parte trasera del auto.

Tres heridos deja accidente en la Panamericana Sur.

El conductor de la motocicleta resultó ileso gracias al casco de seguridad, aunque su unidad quedó con daños visibles. El chofer del auto, que también salió ileso “de milagro”, evitó brindar declaraciones adicionales a la prensa.

El copiloto y dos ocupantes que viajaban en los asientos traseros fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica. Todos pertenecen a una misma familia que se dirigía a sus centros de trabajo.

Auto choca contra furgón detenido y causa grave accidente en Villa El Salvador. (Foto: Captura/América Noticias)

Testigos indicaron que, tras el impacto, el conductor y el copiloto quedaron atrapados por unos minutos dentro del vehículo, el cual quedó totalmente destrozado en la parte delantera. lograron abrir la puerta del copiloto, mientras que el conductor salió por la ventana.

Agentes de y personal de Serenazgo de Villa El Salvador llegaron al lugar para asegurar la zona, controlar el tránsito y brindar apoyo en la emergencia.

Familia sufre violento choque en la Panamericana Sur; vehículo queda destrozado. (Foto: Captura/América Noticias)

Hasta el cierre de esta edición, se investigan las circunstancias que llevaron a que el furgón permanezca detenido en plena vía rápida, situación que habría originado la cadena de impactos.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

