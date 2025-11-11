La empresa Rutas de Lima (RDL) advirtió que se verá imposibilitada de continuar operando las vías concesionadas si no se revierte en las próximas tres semanas la decisión judicial que suspendió indefinidamente el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra.

“La última decisión del Poder Judicial (…) junto con las acciones anteriores adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y distintas entidades del Estado peruano, han ocasionado que Rutas de Lima pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos”, señaló la concesionaria en un comunicado difundido este martes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

RDL informó que en los últimos 21 meses ha registrado una generación de caja negativa superior a S/200 millones, y que la reciente medida judicial “acelera el consumo de las escasas reservas de caja con las que cuenta la concesionaria”.

“En caso la sentencia que suspendió el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra no se revierta en las próximas tres semanas, Rutas de Lima se verá en la imposibilidad de seguir operando las vías concesionadas”, advirtió la empresa.

La compañía recordó que su operación depende exclusivamente de los recursos generados por el cobro de peajes, por lo que las decisiones del Estado y los “graves incumplimientos de la Municipalidad de Lima” la han dejado prácticamente sin ingresos. RDL precisó además que sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.

Cabe recordar que el Poder Judicial ordenó la semana pasada a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, bajo apercibimiento de multa consecutiva en caso de incumplimiento.

La medida fue dispuesta luego de que la concesionaria reanudara el cobro tras apelar una sentencia previa que había suspendido la tarifa en el tramo sur de la vía.