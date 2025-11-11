El Instituto Nacional de Salud El Niño San Borja adquirió catorce nuevos y modernos equipos de anestesia, que se utilizarán durante las intervenciones quirúrgicas para el monitoreo y anestesia de niños y adolescentes que son referidos a este instituto para cirugías complejas. Estos pacientes vienen de todas las regiones del país por enfermedades de alta complejidad como malformaciones congénitas, cardiopatías, tumores cerebrales, de columna, trasplantes, niños quemados, entre otros.

La compra de estos equipos se realizó con el respaldo del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), como parte de un plan de equipamiento multianual que contempla la reposición de equipos, y que este año 2025 está valorizado en un total de más de S/. 16 845.000 millones.

Se trata de equipos de anestesia marca Drager, modelo Perseus A500, uno de los últimos en tecnología avanzada, valorizado en más de S/. 4 millones, siendo una de las adquisiciones más importantes y de gran volumen que ha realizado el Instituto en este año 2025. Ello permitirá renovar y fortalecer el servicio de Centro Quirúrgico, que cuenta con 13 salas operativas al cien por ciento, realizando actualmente entre 500 a 600 intervenciones por mes.

Este moderno equipo brinda imágenes en alta resolución y un sistema avanzando para el monitoreo de signos vitales del paciente, que además se puede integrar con otros dispositivos de monitoreo y sistemas de información clínica.

La adquisición se programó y gestionó mediante un trabajo coordinado desde la Dirección del hospital con las áreas de Logística, Administración, Ingeniería Clínica y Servicios Generales, garantizando un proceso transparente y técnicamente validado por expertos a fin de contar con un equipamiento de última generación para beneficio de los pacientes operados en esta Institución.

Esto coloca al INSNSB a la vanguardia de los avances tecnológicos en salud, siendo considerado como uno de los centros hospitalarios mejor equipados del Perú y América Latina, según el ranking de HospiRank de la Global Health Intelligence.

Este año también se han adquirido 47 ventiladores mecánicos para fortalecer la atención en las áreas de Cuidados Intensivos, 3 ecocardiógrafos para pacientes del servicio cardiovascular y un equipo de Arco en C de casi un S/ 1 500.000 para procedimientos mínimamente invasivos.

Asimismo, se inauguró en el mes de enero un moderno resonador magnético con tecnología de punta, de 3 teslas, que permite contar con imágenes de alta resolución y con mayor precisión para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Y el año pasado un tomógrafo de última generación multicorte con Inteligencia Artificial, que permite obtener estudios milimétricos, con imágenes en alta definición y resolución en cuestión de segundos.

La capacidad operativa y equipamiento moderno ha sido fundamental para que el INSNSB realice a la fecha más de 55 mil cirugías complejas, teniendo un bajo de cirugías suspendidas; que a su vez ha permitido reducir la tasa de mortalidad a menos de 3% comparándose con hospitales de primer mundo.

