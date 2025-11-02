Minsa inmoviliza un lote de Edetoxin tras casos vinculados a la bacteria Ralstonia pickettii.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que inmovilizó el 100 % del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin tras detectarse infecciones intrahospitalarias asociadas a la bacteria Ralstonia pickettii. La institución precisó que recuperó el 99,9 % del producto y dispuso el cierre temporal del importador.

Ante la situación, el Minsa emitió una alerta epidemiológica nacional y ordenó una revisión integral de los medicamentos importados que circulan en el país, con el fin de asegurar su calidad y seguridad.

Como parte de este proceso, se identificaron 239 productos vinculados a laboratorios que no aprobaron las inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Por ello, se dispuso la suspensión del registro sanitario de 57 productos desde el 30 de octubre y se anunció que otros 50 serán suspendidos a partir del 3 de noviembre. La revisión continuará hasta completar la depuración de todos los productos observados.

El Minsa indicó que está fortaleciendo la capacidad técnica de la Digemid, incorporando más inspectores especializados y promoviendo nuevas normas para reforzar la fiscalización.

Además, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para convertir la Digemid en una Autoridad Nacional de Medicamentos, con autonomía y mayores facultades de control.

Casos detectados

Entre agosto y septiembre se identificaron 28 pacientes infectados en distintos centros de salud. El primer caso se registró el 22 de octubre en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde se reportaron 13 infecciones. También se confirmaron casos en tres hospitales adicionales, una clínica privada y un centro de diálisis.