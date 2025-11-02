Una mujer fue asesinada a balazos la noche del sábado en el distrito de Ventanilla, cuando se encontraba reunida con un grupo de amigas. El ataque fue ejecutado por dos sicarios armados que irrumpieron en el lugar y dispararon en cuatro ocasiones contra la víctima antes de huir por un pasaje cercano.

El crimen ocurrió en la ampliación del asentamiento humano Angamos. La víctima fue identificada como Lisbeth Graciela Ramón Carlos, de 32 años, quien fue trasladada por sus amigas en un mototaxi hasta el hospital de Ventanilla, donde los médicos confirmaron su deceso.

Dirincri investiga crimen de mujer baleada por sicarios en reunión con amigas. (Foto: Captura/América Noticias)

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado claramente los cuatro disparos. Según los testigos, los atacantes actuaron con total frialdad, sin emitir amenaza ni advertencia alguna antes de ejecutar el crimen.

Lisbeth Ramón era madre de un adolescente de 14 años y era conocida en el vecindario por su activa participación en redes sociales, donde compartía videos con frecuencia. Sus últimas publicaciones en TikTok fueron comentadas por usuarios tras conocerse la noticia de su asesinato.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía Nacional, la víctima se encontraba compartiendo bebidas con un grupo de tres o cuatro amigas cuando fue atacada. Los sicarios, según los reportes, abrieron fuego directamente contra ella y huyeron sin dejar rastro.

Sicarios asesinan a mujer en Ventanilla y huyen tras dispararle cuatro veces. (Foto: Captura/América Noticias)

Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) asumieron las diligencias del caso, recogiendo pruebas e interrogando a testigos en el lugar de los hechos. Asimismo, se revisan las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

El crimen ha generado preocupación entre los vecinos del asentamiento humano Angamos, quienes denunciaron la falta de patrullaje policial en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni descartado ninguna hipótesis, aunque el tipo de ataque sugiere un acto de sicariato.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.