Rutas de Lima (RDL) anunció que retomará el cobro de peajes en la Panamericana Sur a partir de las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025, tras haber apelado la sentencia judicial que ordenaba la suspensión de dicho cobro en las Unidades de Villa y Punta Negra.

La empresa precisó que, conforme a la ley, la apelación presentada suspende los efectos de la sentencia hasta que esta sea resuelta de manera definitiva por la instancia superior. “Cabe precisar que esta sentencia no tiene efectos inmediatos, como la misma Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lo ha reconocido” , indicó RDL en un comunicado.

Rutas de Lima anuncia que retomará el cobro del peaje en la Panamericana Sur a partir del domingo 2 de noviembre



Rutas de Lima recordó que, luego de ser notificada con la decisión judicial, procedió de manera inmediata a suspender temporalmente el cobro de peajes en el tramo sur por motivos de seguridad para sus trabajadores y usuarios, mientras evaluaba las acciones legales correspondientes.

Amparada en lo dispuesto en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la concesionaria sostuvo que la apelación presentada deja en suspenso los efectos de la sentencia, por lo que se encuentra facultada legalmente para reanudar la operación normal de las casetas de peaje en la zona.

Peajes en Villa y Punta Negra volverán a operar tras apelación presentada por Rutas de Lima. (Foto: GEC)

Asimismo, la empresa hizo un llamado a las autoridades a “respetar sus derechos y a no fomentar ni promover actos que puedan generar agitación social en la zona” , en referencia a la presencia de autoridades y representantes políticos en los puntos de cobro.

“Resulta especialmente preocupante considerando antecedentes en los que la MML y otras entidades del Estado han promovido agitación social en diversos tramos de la Concesión, como parte de su constante campaña de hostigamiento contra nuestra empresa y sus inversionistas”, mencionan.

Finalmente, Rutas de Lima reiteró que se reserva todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano y reafirmó su compromiso con el cumplimiento del marco legal y contractual vigente.