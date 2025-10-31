Un grupo de nueve peruanos afectados por el huracán Melissa, en Jamaica, permanecen varados en un hotel cerca del aeropuerto a la espera de un vuelo que les permita regresar al Perú y señalaron que sus provisiones “son cada vez más escasas”.

Jorge del Río, desde el hotel Montego Bay, a unos 20 minutos del aeropuerto, explicó que este grupo llegó de vacaciones al país centroamericano, cuando fueron impactados por el huracán.

"El hotel donde estamos tenemos los implementos necesarios para estar a buen resguardo, pero poco a poco se van agotando las provisiones. Ahora hay racionamiento de agua, de comida y ya no hay luz. Por eso, pedimos al Gobierno peruano que nos ayuda a retornar lo más pronto posible“, dijo Del Río en canal N.

El peruano señaló que el grupo se puso en contacto con el personal de la sede del consulado peruano en Jamaica para conocer cuándo será la reapertura de los aeropuertos. "En este contacto que tuvimos, nos dijeron que probablemente este 2 de noviembre podríamos retornar al Perú. Sin embargo, no hay nada seguro“.

El huracán Melissa se formó el último 21 de octubre al sur del mar Caribe y se intensificó rápidamente hasta llegar a la categoría 5, azotando territorios como Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró el país como “zona catastrófica” tras el impacto del huracán, el cual disminuyó a categoría 4 a su paso por la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha informado que, ante el paso del huracán Melissa por Jamaica, se activó de forma inmediata los mecanismos de asistencia consular para aquellos ciudadanos peruanos que pudieran encontrarse en el área afectada.

“Se ha identificado a 14 connacionales que no pudieron salir debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay, quienes se encuentran alojados en hoteles de la zona”, informó la Cancillería.

De igual modo, detalló que aún no se han restablecido las operaciones aéreas y los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse recién el 5 de noviembre, debido a los daños que sufrió el aeropuerto por el paso del huracán.

Relaciones Exteriores señaló que continuarán brindando la asistencia necesaria a los peruanos afectados, asegurándose que cuenten con alojamiento adecuado y facilitando su pronta evacuación, en cuanto las condiciones lo permitan.