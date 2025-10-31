Gladys Pereyra Colchado
Panamericana Sur en el limbo: ¿qué pasará con el mantenimiento de la vía tras suspensión de peajes de Rutas de Lima?
Primero fue el peaje Chillón de la Panamericana Norte, luego el de Conchán, en Lurín, y ahora las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur. En menos de dos años, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han ordenado la suspensión del cobro de los peajes que administra la concesionaria Rutas de Lima tras demandas interpuestas por municipalidades distritales.

