Para no creerlo. Una mujer de 70 años fue diagnosticada por error con hiperplasia prostática grado I, en el policlínico del Seguro Social de Salud (Essalud) Juan José Rodríguez Lazo, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Esta enfermedad urológica es exclusiva de los varones por lo que causó confusión y preocupación de la paciente identificada como Aurora Ortiz, que había espero horas haciendo cola para atenderse.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La institución publicó un comunicado sobre el caso y lo calificó como un "error de digitación". Foto: América Noticias

Según América Noticias, la fémina también habría sufrido maltrato del personal médico, cuando exigía una explicación ante el sorprendente y erróneo diagnóstico médico.

El matinal precisó que su familia presentó una denuncia tras el error médico ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Essalud responde ante confusión

A través de un comunicado, la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud) señaló que se confirmó que existió un error en la digitación del registro del código de solicitud, lo que generó la entrega de un resultado clínico perteneciente a otro paciente (de sexo masculino).

Asimismo, precisó el establecimiento de salud se comunicó con la paciente para explicarle lo ocurrido y garantizarle una atención preferencial para completar sus exámenes ginecológicos.

Finalmente, lamentó profundamente la confusión y el malestar ocasionado a la paciente y a su familia.