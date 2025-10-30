En los últimos doce años, los incendios forestales han destruido en el Perú un territorio equivalente a más de diez veces Lima Metropolitana. Así lo advierte la plataforma MapBiomas Fuego Perú, presentada en Pucallpa, que permite visualizar por primera vez la huella anual del fuego en todo el país.

El estudio, elaborado por la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Instituto del Bien Común, señala que entre 2013 y 2024 el fuego arrasó 2,3 millones de hectáreas netas, con un récord de 262 mil hectáreas quemadas nuevas solo en 2024, el nivel más alto registrado.

La tendencia, según los investigadores, se mantiene en aumento debido al cambio climático y al avance de la frontera agrícola.

La Amazonía concentró el 53% del territorio afectado, siendo Ucayali la región más golpeada. En 2024 registró la “cicatriz” de fuego más grande del país, con 10.400 hectáreas continuas devastadas.

Octubre de ese año marcó un pico histórico con más de 151 mil hectáreas quemadas, lo que confirma a septiembre, octubre y noviembre como los meses más críticos para estos eventos.

El análisis indica además que el 34% de las quemas ocurridas en 2024 se produjo en mosaicos agropecuarios, lo que refleja una mayor presión sobre áreas rurales. En años anteriores, los incendios se concentraban en pastizales y herbazales, pero los patrones de riesgo han cambiado, complicando la planificación territorial.

Desarrollada sobre el modelo tecnológico de MapBiomas Brasil, la plataforma utiliza imágenes satelitales Landsat procesadas con inteligencia artificial para identificar y clasificar las zonas afectadas.

“Ucayali concentra el mayor territorio quemado del país, lo que la convierte en el epicentro de la emergencia ambiental”, explicó Johnny Huamaní, especialista del proyecto.

Según Ethel Rubin de Celis, responsable de MapBiomas Fuego Perú, el acceso abierto a los datos permitirá que autoridades y comunidades coordinen acciones de prevención. Los investigadores recomiendan aprovechar el periodo entre febrero y mayo, cuando los incendios son menos frecuentes, para preparar la respuesta del Estado y fortalecer la capacidad local.

“El fuego no es un evento aislado, sino una tendencia que podemos anticipar”, advirtió el equipo técnico.