Durante una inspección inopinada a farmacias cercanas al Hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima, el ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció sobre el retiro del medicamento Metformina de la marca PF Genéricos, utilizado para el tratamiento de la diabetes.

El titular del sector explicó que fue el propio laboratorio el que solicitó el retiro del producto tras identificar partículas irregulares. “En esta oportunidad ha habido una actitud responsable del laboratorio de retirar este producto”, indicó.

Asimismo, remarcó que hasta el momento no se ha registrado ningún caso que evidencie afectación a la salud de los pacientes. “No ha generado ningún daño y si nosotros detectáramos algún daño o ustedes tomaran conocimiento, nos lo hacen saber, pero por el momento no”, sostuvo.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que Indecopi informara que la empresa Perufarma S.A. inmovilizó y retiró el lote 20601775 del producto farmacéutico Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, fabricado por CIFARMA S.A.C.

Según la compañía, se detectó una partícula extraña en un comprimido de dicho lote, adquirido en una botica de Lima.

Sobre el caso del sedante Edetoxin, contaminado con la bacteria Ralstonia pickettii, Quiroz precisó que el producto fue retirado del mercado y que la fiscalización del proceso está a cargo de la Digemid.

El ministro destacó que el Instituto Nacional de Salud (INS) logró identificar la contaminación bacteriana en un plazo de 41 días, al comparar los cultivos realizados en los pacientes afectados. “En Reino Unido y Colombia nunca lograron identificar el medicamento. En el Perú sí lo hicimos”, subrayó.

Finalmente, Quiroz anunció que el Ejecutivo trabaja junto al Congreso en la creación de un nuevo organismo autónomo que reemplazará a la actual Digemid. “El responsable de Digemid debe actuar con inmediatez. Vamos a corregir lo que haya que corregir”, sostuvo.

Además, adelantó que se ha dispuesto una investigación administrativa en el Minsa y la Digemid para establecer responsabilidades tras los recientes casos de irregularidades. “Vamos a establecer responsabilidades. La población tiene derecho a saber”, detalló.