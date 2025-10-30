En Ayacucho, parte de la corniza de la iglesia Compañía de Jesús se desplomó y dejó como saldo una mujer fallecida y varios heridos. El fatal accidente ocurrió la tarde de hoy, en el templo ubicado en el jirón 28 de Julio, a pocos metros del Centro Histórico de Huamanga.

A través de redes sociales usuarios grabaron los hechos y en la zona permanecen los escombros que cayeron sobre una fila de transeúntes que esperaba frente al Banco de la Nación.

El derrumbe tomó por sorpresa a peatones y comerciantes que se encontraban realizando sus actividades diarias en la zona. Los afectados fueron llevados a distintos centros de salud de Ayacucho.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó y permanece en la zona para evitar mayores incidentes. También se hicieron presentes peritos de Fiscalía e iniciaron las investigaciones de acorde a ley.

Canal N indicó que, al parecer, las fuertes lluvias habrían debilitado esta parte de la iglesia. Monseñor Salvadpr García Calderón, quien tiene sus oficinas dentro del recinto, se mostró consternado debido a que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar.

El sacerdote exhortó a las autoridades a refaccionar todas las iglesias de la ciudad.