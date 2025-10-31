El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció que el Ejecutivo analiza la posibilidad de intervenir y monitorear las llamadas telefónicas de los internos en los establecimientos penitenciarios de Lima, como parte de las estrategias para frenar los delitos que se coordinan desde las cárceles.

“Estamos evaluando esa posibilidad de realizar estas escuchas (a los reos). Estamos trabajando desde el Gobierno para lograr ello sin descanso. Usted nos ve trabajando junto al presidente Jerí, participando de las requisas, supervisiones. El entusiasmo y predisposición del gabinete para ello, estamos comprometidos en esta guerra contra la criminalidad”, señaló el ministro en diálogo con RPP.

Martínez adelantó que se llevarán a cabo nuevas requisas esta noche en distintos penales del país, como parte de las acciones del Ejecutivo para reforzar la seguridad y restablecer el control en los centros penitenciarios.

“Los resultados son satisfactorios. Hemos trabajado, se han dado medidas, creo yo, adecuadas en esta guerra contra la criminalidad”, agregó al referirse a los operativos ejecutados hasta el momento.

El Gobierno mantiene el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, medida que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y la intensificación de operativos en penales, con el fin de evitar que se sigan planificando delitos desde el interior de las cárceles.