La, incautó en las últimas 48 horas, seis toneladas de pirotécnicos no autorizados valorizados en 150 mil soles. Estas acciones se dieron en el distrito de Villa María de Triunfo (VMT) y El Agustino.

Durante los operativos, la entidad adscrita al Ministerio del Interior detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, quienes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones de rigor.

Intervención en VMT

Bajo la fachada de un almacén de frigorífico de pescados, ubicado en la cuadra 2 del jirón Unión, se encontraron unas 600 cajas de pirotécnicos detonantes y deflagrantes, todos importados, como cohetes, avellanas, rockets, tiros de luces, bombardas, “mariposas” de colores, crick cracks, lluvias de plata, “varas mágicas”, entre otros.

El Agustino

El segundo lote de s fue descubierto en un inmueble de la cuadra 10 de la calle Garcilaso de la Vega. Tampoco tenían la autorización. Se incautó 60 cajas de artículos importados, la mayoría bazucas de luces, cohetones y tortas de tiros.

La Sucamec recuerda que viene trabajando en articulación con las demás instancias del Estado a cargo de salvaguardar la seguridad ciudadana.

