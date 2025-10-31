La delincuencia no respeta rangos ni posiciones. Esta vez, un delincuente incendió el vehículo oficial del comandante Miguel Ángel Castro Castillo, comisario de Huacho. El hecho ocurrió la madrugada de hoy, viernes 31 de octubre, en la urbanización Los Sauces, frente a su domicilio.

Imágenes de la cámara de seguridad de la zona muestra cuando el sujeto, que estaba encapuchado para que no sea reconocido, camina con toda tranquilidad y se acerca a la vivienda del alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP). Luego de algunos segundos, rocía gasolina y prende la camioneta.

Buenos Días Perú informó que, durante el ataque, parte de su mano también se prendió, pero logró huir por una calle lateral.

PNP señala posible represalias

La camioneta quedó completamente calcinada y los vecinos, alertados por el hecho, pudieron apagar el fuego y así evitar que otros autos sean afectados.

El matinal precisó que no se descarta haya más involucrados en este atentado. Se analizarán más cámaras de seguridad para dar con el o los responsables.

Estado de emergencia

El pasado 21 de octubre, el Poder Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, por el término de 30 días calendario y que rige desde las cero horas de este miércoles 22 de octubre. Esta medida es para combatir la ola de criminalidad que azota al país.

Para estos casos, la intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y demás normativa vigente.