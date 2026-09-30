Más de 37 mil estudiantes de primaria y secundaria fueron sensibilizados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), sobre los peligros asociados al uso inadecuado de armas de fuego y productos pirotécnicos.

A través del programa nacional “Sucamec va a tu cole”, se llevan mensajes de seguridad y prevención directamente a las instituciones educativas mediante jornadas diseñadas de acuerdo con la edad de los escolares. Las actividades buscan que niñas, niños y adolescentes identifiquen situaciones de riesgo, conozcan las consecuencias de manipular inadecuadamente armas de fuego y productos pirotécnicos, y adopten conductas orientadas a su propia seguridad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el sector Interior para anticiparse a situaciones que puedan afectar la seguridad de la población, fortaleciendo la prevención desde edades tempranas. El trabajo desarrollado en las aulas complementa las labores de control y fiscalización que se realizan sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

“La niñez es clave y debemos trabajar desde esta etapa para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de prevención. Combatir la criminalidad también implica anticiparnos. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, brindándoles información que les permita reconocer situaciones de riesgo frente al mal uso de las armas de fuego y los pirotécnicos, y formar desde hoy ciudadanos conscientes de la importancia de la prevención y la seguridad”, señaló el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero.

Prevención que llega a 15 regiones

Desde su implementación, “Sucamec va a tu cole” ha sensibilizado a 37 229 estudiantes de instituciones educativas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Este despliegue representa el 67,34 % de la meta prevista para 2026. Solo en setiembre, 6651 estudiantes participaron en las jornadas preventivas desarrolladas en distintos centros educativas del país.

El programa se ejecuta en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), articulación que permite ampliar progresivamente su cobertura y llevar estos contenidos a más comunidades educativas.

“Sucamec va a tu cole” constituye la primera estrategia preventiva institucionalizada de la entidad adscrita al Mininter en el ámbito educativo y complementa las acciones de control y fiscalización que desarrolla en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

De esta manera, el Ministerio del Interior refuerza una política de prevención que busca reducir factores de riesgo desde las aulas, acercando información especializada a niñas, niños y adolescentes y promoviendo una cultura de seguridad desde las primeras etapas de formación.