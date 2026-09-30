Más de 37 mil escolares reciben capacitación para prevenir riesgos por manipulación de armas y pirotécnicos
Más de 37 mil escolares reciben capacitación para prevenir riesgos por manipulación de armas y pirotécnicos
Por Redacción EC

Más de 37 mil estudiantes de primaria y secundaria fueron sensibilizados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), sobre los peligros asociados al uso inadecuado de armas de fuego y productos pirotécnicos.

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